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Каттани о выходе «Спартака» в финал Кубка: «Эмоций не осталось, но есть удовлетворение от игры»

Спортивный директор «Спартака» Каттани прокомментировал выход клуба в финал БЕТСИТИ Кубка России
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Очень устал. Эмоций не осталось. Есть удовлетворение от игры. У нас будет хороший вечер, но праздновать надо недолго. Впереди много важных игр. Любая команда, которая приезжает сюда, хочет победить. Неважно, чемпион это или нет.
Мы сегодня увидели, что «Енисей» хотел выиграть. Любой, кто играет против «Спартака», имеет дополнительную мотивацию, потому что «Спартак» — это главный клуб России. Как бы кому не нравилось, но это факт. Когда мы говорим об этом, я вижу такую реакцию. Я в самом великом клубе России, это не моя проблема, а кого-то другого», — сказал Каттани.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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