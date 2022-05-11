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Сегодня, 22:49

Промес заявил, что хотел попасть на «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Сергей Федоров
,  
Севастиан Терлецкий
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал выход команды в финал БЕТСИТИ Кубка России.

Сегодня, 11 мая красно-белые на своем поле обыграли «Енисей» (3:0) в полуфинальной встрече.

«С реализацией не все в порядке. Мы забили 3 гола, но надо работать над этим. Компенсирует ли Кубок неудачу в РПЛ? Не могу сказать, что это так. Мы всегда хотим побеждать во всех турнирах. Но выход в финал скрасит ситуацию.
Я хотел «Динамо» в финале, потому что получается отличная московская вывеска даже для фанатов других команд. Хочу призвать всех наших болельщиков на финал, нам нужна будет их поддержка. Это единственный трофей, который я не завоевывал со «Спартаком», — сказал Промес.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Квинси Промес
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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