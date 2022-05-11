Экс-полузащитник «Спартака» Баженов назвал фаворита финала БЕТСИТИ Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов назвал фаворита финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Давайте так: два достойных соперника, которые заслужили свой выход в финал турнира. Да, в РПЛ «Динамо» превосходит «Спартак» по очкам в таблице, но это финал, здесь все может быть. «Динамо» более стабильно, чем «Спартак». В этом матче может быть все что угодно», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».