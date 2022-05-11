Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:32

Экс-полузащитник «Спартака» Баженов назвал фаворита финала БЕТСИТИ Кубка России

Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов назвал фаворита финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Давайте так: два достойных соперника, которые заслужили свой выход в финал турнира. Да, в РПЛ «Динамо» превосходит «Спартак» по очкам в таблице, но это финал, здесь все может быть. «Динамо» более стабильно, чем «Спартак». В этом матче может быть все что угодно», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-bazhenov-v-finale-vstretyatsya-dva-dostojny-h-sopernika-no-dinamo-sejchas-stabil-nee-chem-spartak/
Никита Баженов
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Каттани о выходе «Спартака» в финал Кубка: «Эмоций не осталось, но есть удовлетворение от игры»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости