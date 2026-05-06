Кахигао — об отмене удаления Облякова: «Это чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах!»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отреагировал на отмену красной карточки полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

В среду, 6 мая, армейцы на выезде уступили красно-белым со счетом 0:1. Во втором тайме судья Кирилл Левников показал красную карточку Облякову за попадание в голеностоп игроку «Спартака» Кристоферу Мартинсу, однако после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Сергея Цыганка и изучения нескольких видеоповторов отменил удаление Облякова и вынес ему предупреждение.

— Красная карточка? Я не понимаю это. Извините, я до сих пор не понимаю некоторых решений. Возможно, потому что я иностранец. Рефери сделал хорошее решение показать красную. Это была чистая красная. Не понимаю почему Карасев подозвал арбитра к экрану, чтобы просмотреть этот эпизод. Думаю, каждый из нас видел совершенно четко шипы на голеностопе Мартинса. Это чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах!

Думаю, главный арбитр провел хорошую игру. Вопрос почему Карасев попросил пересмотреть эпизод. Все, кто носят очки, могли это увидеть. Можно 100 раз пересмотреть эпизод, там будут шипы на голеностопе.

— Карасев против «Спартака»?

— Это хороший вопрос. Но я не могу говорить за него. Все что я вижу, есть решения, которые есть против «Спартака», и я с этим не согласен. Призываю всех обратить внимание на этот эпизод.

— Что с этим делать?

— Я не знаю, это вопрос к РФС, — отметил Кахигао.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров согласился с тем, что наступ Облякова был недостаточным для красной карточки.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо», которые проведут ответный матч в финале Пути РПЛ 7 мая. Первая игра команд завершилась со счетом 0:0.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.