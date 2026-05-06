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6 мая, 22:52

Умяров: «Полностью согласен, что наступ Облякова был недостаточным для красной карточки»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопросы журналистов после победы красно-белых над ЦСКА (1:0) в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

— Согласны с отменой красной карточки Ивану Облякову?

— Я полностью согласен, что наступ Облякова был недостаточным для красной карточки в этом матче. Наступ был, но не такой высокий. Спасибо, что уберегли его от травмы.

— Что было в раздевалке?

— Все праздновали.

— Какая мотивация у команды в РПЛ?

— Мотивация запредельная. Есть шансы подняться на третье место.

— Но кто-то считает, что без разницы, какое место в РПЛ — есть только первого.

— Это медали. Для каждого спортсмена это важно. Мы должны минимально занимать третье место, — сказал Умяров журналистам после матча.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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Наиль Умяров
ФК Спартак (Москва)
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