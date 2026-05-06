Главный тренер «Спартака» Карседо: «Не важно, с кем сыграем в суперфинале Кубка»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что ему не важно, с кем играть в суперфинале FONBET Кубка России.

В финале Пути регионов красно-белые обыграли ЦСКА со счетом 1:0.

— С кем бы вы хотели сыграть в суперфинале?

— Мы хотели выйти в «Лужники». И мы это сделали. А с кем играть — не важно.

— Сегодня отличный матч провел Жедсон. Вы продолжаете ему искать позицию. В следующем сезоне он так же будет постоянно менять место на поле? Как вы будете его использовать?

— Нам повезло иметь такого игрока в команде. Он универсальный футболист, с отличными физическими данными, способный сыграть на разных позициях. И справа, и слева, и в центре поля... Соглашусь, сегодня он был одним из лучших на поле. Мы рады, что в составе у нас есть такой игрок.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России и сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Краснодаром» — «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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