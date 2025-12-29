Sport Baza: Кубок России планируют вернуть к прежнему формату на выбывание

Российский футбольный союз (РФС) готовит масштабную реформу в FONBET Кубке России, сообщает Sport Baza.

По информации источника, групповой этап и Путь РПЛ планируется полностью отменить и вернуться к прежнему формату с играми на выбывание.

Отмечается, что к участию могут быть допущены команды Третьей лиги, Второй лиги Б и Медиалиги. Они будут играть в Кубке регионов, а победители этого турнира выйдут на клубы из Второй лиги А. Затем в борьбу будут вступать команды Первой лиги и РПЛ.

Также обсуждается вопрос включения в соревнования команд из присоединенных регионов и Крыма, однако пока решения нет. Новый формат вступит в силу после того, как российские клубы будут допущены до участия в еврокубках.

В пятницу после заседания исполкома РФС президент организации Александр Дюков заявил, что ожидает допуска российских команд к международным турнирам в 2026 году.