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Койта стал автором лучшего гола Кубка России в 2025 году

Алина Савинова

Гол бывшего нападающего ЦСКА Секу Койта признан лучшим в FONBET Кубке России в 2025 году, сообщает пресс-служба турнира.

В первом матче полуфинала Пути РПЛ прошлого розыгрыша против московского «Динамо» (2:1) Койта принял мяч, развернулся и с лету пробил точно под перекладину.

Форвард присоединился к ЦСКА в июле 2024 года, подписав контракт с клубом до 2027-го. Этим летом он перешел в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательной опцией выкупа.

За армейцев Койта провел 42 матча во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

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Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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