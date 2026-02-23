РФС сообщил, что матч «Арсенал» — «Локомотив» не состоится в Туле

Дмитрий Романников, начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС, прокомментировал «СЭ» состояние поля в Туле, где должен был состояться матч «Арсенал» — «Локомотив» в рамках плей-офф FONBET Кубка России.

Игра должна была пройти в Туле 5 марта.

«Согласно регламенту проведения Кубка России, за 12 дней до проведения матча комиссия ФНЛ проводит инспекционный контроль футбольных полей с натуральным покрытием. Зная сложную ситуацию с футбольным полем в Туле, дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния футбольного поля.

Согласно регламенту, комиссия оценивает текущее состояния поля, а именно состояние — не позднее чем 12 дней до матча.

Футбольное поле на стадионе в Туле не соответствует по самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость.

Принимая во внимание данные характеристики было принято решение не допускать футбольное поле стадиона в г. Тула до проведения матча», — сказал Романников «СЭ».