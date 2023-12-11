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Сегодня, 16:51

«Спартак» изучает вопрос переноса ответного матча с «Оренбургом» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» может запросить перенос ответного матча против «Оренбурга» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщил гендиректор клуба Олег Малышев.

— «Зенит» и «Динамо» договариваются о том, чтобы перенести матч Кубка на более ранний срок и облегчить тем самым график весной. Собираетесь ли вы сделать то же самое?

— Изучаем вопрос, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

«Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» (0:1) в первом матче четвертьфинала турнира. Ответная игра запланирована на 12-14 марта. Встреча пройдет в Москве.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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