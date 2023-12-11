Акинфеев и Обляков представят ЦСКА на Матче звезд FONBET Кубка России

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», кто из игроков команды будет принимать участие в Матче звезд FONBET Кубка России.

«ЦСКА на Матче звезд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня непосредственно в игре, а Игорь за пределами поля в других активностях в рамках мероприятия», — сказал Брейдо «СЭ»

Матч звезд FONBET Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14.00 мск.