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Сегодня, 16:10

Акинфеев и Обляков представят ЦСКА на Матче звезд FONBET Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», кто из игроков команды будет принимать участие в Матче звезд FONBET Кубка России.

«ЦСКА на Матче звезд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня непосредственно в игре, а Игорь за пределами поля в других активностях в рамках мероприятия», — сказал Брейдо «СЭ»

Матч звезд FONBET Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14.00 мск.

Иван Обляков
Игорь Акинфеев
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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