«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка впервые за 72 года

«Спартак» и «Динамо» сыграют друг с другом в финале Кубка страны впервые за 72 года.

«Динамо» обыграло «Аланию» со счетом 3:0 в первом полуфинальном матче Кубка России, а «Спартак» победил «Енисей» с таким же счетом во второй полуфинальной игре.

В предыдущий раз команды встречались в финале Кубка в 1950 году — тогда «Спартак» выиграл у «Динамо» в финале Кубка СССР со счетом 3:0.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».