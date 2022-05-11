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Сегодня, 21:38

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка впервые за 72 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Динамо» сыграют друг с другом в финале Кубка страны впервые за 72 года.

«Динамо» обыграло «Аланию» со счетом 3:0 в первом полуфинальном матче Кубка России, а «Спартак» победил «Енисей» с таким же счетом во второй полуфинальной игре.

В предыдущий раз команды встречались в финале Кубка в 1950 году — тогда «Спартак» выиграл у «Динамо» в финале Кубка СССР со счетом 3:0.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

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ФК Спартак (Москва)
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