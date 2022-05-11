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Сегодня, 21:34

Самедов — о выходе «Спартака» в финал: «Это хорошо для всего российского футбола»

Александр Самедов высказался о победе «Спартака» над «Енисеем»
Георгий Скобликов
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Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу московского клуба в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России над «Енисеем» (3:0).

«Хороший результат, финал будет интересным. Для двух клубов будет очень значимой игра. Давно «Динамо» и «Спартак» не выигрывали кубок. Это будет отличный финал, это хорошо для всего российского футбола», — сказал Самедов «СЭ».

«Спартак» встретится в финале с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.

Александр Самедов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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