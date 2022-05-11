Колосков назвал желанным встречу «Динамо» и «Спартака» в финале Кубка России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Енисея» (3:0).

«Встреча «Динамо» и «Спартака» очень желанна для финала кубка. История их противостояния началась еще до Великой Отечественной войны. Они наверняка покажут в финале футбол, который продемонстрировали в полуфиналах. И та, и другая команда сыграли здорово. Ожидаю такого уже уровня мастерства и подготовки в финале кубка», — сказал Колосков «СЭ».

«Спартак» встретится в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.