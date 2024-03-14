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14 марта, 19:48

Силкин: «В «Динамо» нет лидера, который может дать подзатыльник в трудной ситуации»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на поражение бело-голубых от «Зенита» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:2)

«Зенит» на самом деле хорошая команда. Конечно, питерцы хотели взять реванш за предыдущие поражения. К 28-й минуте игра уже была сделана. «Зенит» — классная команда. Они весь сезон догоняли «Краснодар», а теперь вот догнали. Так что с настроем у них все в порядке. И стабильность есть», — приводит «Евро-Фуибол.Ру» слова Силкина.

Также он объяснил, почему от «Динамо» пока не приходится ждать стабильности.

«Много молодых и нет лидера, который может дать подзатыльник в трудной ситуации», — добавил специалист.

«Динамо» уступило «Зениту» по сумме двух матчей вылетело в Путь регионов. В чемпионате России московская команда занимает третье место с 38 очками.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Сергей Силкин
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ФК Зенит
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