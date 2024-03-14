«Спартак» обыграл «Оренбург» и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

В составе красно-белых отличились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич, который также отметился автоголом. На 84-й минуте красную карточку получил Владимир Полуяхтов.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.