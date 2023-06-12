Чугунов: «Краснодар» должен был выиграть Кубок, по всем футбольным делам это просматривалось»

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов поделился мнением о суперфинальном матче FONBET Кубка России.

«До матча я разговаривал с ребятами, с футболистами, и мы решили, что по идее «Краснодар» должен выиграть Кубок. По всем футбольным делам это просматривалось. Когда-то должно было «Краснодару» повезти. И когда, как не сейчас? Все хорошо складывалось для команды, можно было несколько раз проигрывать по ходу этого Кубка. Да и в финале везение долго было на стороне «Краснодара». Молодец Ивич, что на финал поставил в ворота Агкацева и выпустил защитника Арутюняна. Честно говоря, я еще перед «Ахматом» думал, хватит ли тренеру силы воли выпустить молодых. Единственное, я бы легионеров поменьше использовал. Но, наверное, там нет другого варианта, просто их очень много в команде», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.