Мостовой прокомментировал слова Салиховой о подаренных «Ростову» пенальти

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая заявила, что «Ростову» в качестве компенсации дарились всевозможные пенальти за переезды и неудобства команды.

«Странно, что Салихова сказала об этом только сейчас. Мы-то заметили это уже давно, когда в пользу «Ростова» назначали спорные пенальти. И ведь ростовчане в итоге побили рекорд РПЛ по пробитым одиннадцатиметровым. Из тех 15 пенальти 7 можно было не давать. Но их поставили А с чем это связано, я не знаю» — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

По итогам чемпионата России сезона-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице. Команда под руководством Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах.