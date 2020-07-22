РФС объявил о старте продаж билетов на финал Кубка России

РФС на официальном сайте сообщил о старте продаж билетов на финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

— Для болельщиков команд-участниц финала в качестве квоты будет выделено по одной трети имеющихся билетов, — говорится в сообщении. — В случае, если квота клуба не будет выбрана, она также поступит в свободную продажу.

Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге 25 июля и начнется в 19:00 мск.