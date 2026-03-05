Зобнин: «Когда побеждаем, говорят, что мы топ, а когда проигрываем, что мы говно»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что у команды были хорошие отрезки в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо».

Игра прошла 5 марта на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу бело-голубых.

— Мы проиграли отрезками. Были хорошие, — начал Зобнин. — Но этого недостаточно. Сейчас готовимся к чемпионату.

— Можно ли сказать, что «Спартак» поплыл?

— Это есть, отрезками поплыли, проиграли. Были моменты, когда поплыли. Можно и так сказать. Хочется извиниться перед болельщиками. В дерби непозволительно так играть.

Давайте не будем превозносить «Спартак». Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, когда проигрываем, что мы говно. Двигаемся в чемпионате. В Кубке ничего не потеряно, есть право на ошибку. Реально отыграть минус три гола, — добавил футболист.

«Спартак» примет «Динамо» в ответном матче Кубка России 18 марта.

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