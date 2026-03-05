Гусев рассказал, кто подобрал ему образ на кубковый матч «Динамо» — «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, кто подобрал ему образ на матч со «Спартаком» (5:2) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Вашим стилем все восхищены. Вы сами подбираете лук?

— Дизайнера нет. Супруга старается. Михаил Эрнестович из Bosco тоже старается, чтобы я соответствовал «Динамо». Но это все предрассудки. Я на этом не акцентирую внимание.

Ответная игра между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России состоится 18 марта на «Лукойл Арене» в Москве.

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