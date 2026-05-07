Полузащитник «Спартака» Дмитриев надеется сыграть в финале Лиги чемпионов
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос «СЭ» о победе в финале Пути регионов FONBET Кубка России над ЦСКА (1:0).
— Я вообще очень счастлив, что вышли в суперфинал. Такой прекрасный матч, атмосфера. Поэтому безумно рад.
— Это лучший день в твоей футбольной карьере?
— Не знаю, впереди 24-е число, посмотрим в «Лужниках».
— Кого хочешь в качестве соперника?
— Никого не хочу.
— Почему вы все никого не хотите? Денисов, Умяров сказали, что им все равно.
— Да, конечно.
— Потому что всех победите?
— Будем стараться.
— Как тебе атмосфера?
— Это просто шикарно — полный стадион, болельщики.
— Атмосфера лучше, чем в финале Лиги чемпионов?
— Я не знаю, еще финал Лиги чемпионов впереди.
— Сыграешь в ЛЧ?
— Сыграю!
«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).