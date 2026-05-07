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7 мая, 12:22

Полузащитник «Спартака» Дмитриев надеется сыграть в финале Лиги чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос «СЭ» о победе в финале Пути регионов FONBET Кубка России над ЦСКА (1:0).

— Я вообще очень счастлив, что вышли в суперфинал. Такой прекрасный матч, атмосфера. Поэтому безумно рад.

— Это лучший день в твоей футбольной карьере?

— Не знаю, впереди 24-е число, посмотрим в «Лужниках».

— Кого хочешь в качестве соперника?

— Никого не хочу.

— Почему вы все никого не хотите? Денисов, Умяров сказали, что им все равно.

— Да, конечно.

— Потому что всех победите?

— Будем стараться.

— Как тебе атмосфера?

— Это просто шикарно — полный стадион, болельщики.

— Атмосфера лучше, чем в финале Лиги чемпионов?

— Я не знаю, еще финал Лиги чемпионов впереди.

— Сыграешь в ЛЧ?

— Сыграю!

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Игорь Дмитриев (футбол)
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