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7 мая, 12:00

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч Кубка России по футболу

Эксперты назвали фаворита матча «Краснодар» — «Динамо»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джон Кордоба, ФК «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 7 мая. Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк

«Первую игру команды завершили вничью — 0:0. Положительный результат для «Краснодара» на выезде. «Быки» на правильном пути к двум трофеям в этом сезоне. На своем стадионе уступать нельзя, а болельщики ждут трофея.

У «Динамо» очередной неудачный сезон: команда болтается в середине турнирной таблицы. Из положительного: в прошлом матче сыграли 1:1 с «Локомотивом» и отдыха было больше, чем у хозяев. Но даже при этом факторе «Краснодар» все равно выглядит поувереннее. Моя ставка — победа «Краснодара» в основное время», — цитирует Погребняка «РБ».

Бывший футболист сборной России и тренер Владислав Радимов

«Краснодар» обыграет «Динамо». Дома в Кубке при своих трибунах «Краснодар» сыграет очень уверенно — думаю, у «Динамо» нет шансов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Прогноз букмекеров

Эксперты считают фаворитами матча хозяев поля. Победу «Краснодара» можно взять с коэффициентом 2.00 (46 процентов). Котировка на «Динамо» — 3.65 (27 процентов). Ничья идет за 3.70 (27 процентов).

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