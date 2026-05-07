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7 мая, 14:00

«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнется в 20.30 мск

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в Кубке России 7 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» примет «Динамо» в ответной игре финала пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 7 мая. Игра состоится на «Ozon Арене» в Краснодаре. Начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка

В первой игре соперники не выявили победителя — 0:0.

В текущем сезоне «Краснодар» побеждал два раза «Динамо» на групповом этапе Кубка (4:0 и 0:0, 4:2 — по пенальти). Также «быки» выиграли дома в РПЛ со счетом 1:0. Москвичи не проиграли лишь дома в первой игре финала пути РПЛ (0:0).

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