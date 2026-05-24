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Ву: «Помазун проделал великолепную работу, но и Максименко в полном порядке»

Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» оценил победу над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пенальти) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Этот трофей значит для меня очень много. Он мой первый. Надеюсь, в следующем году мы будем только лучше. Мы разговаривали с Помазуном перед матчем, он проделал великолепную работу. И Максименко в полном порядке», — сказал Ву «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз и догнали по количеству титулов «Зенит». По девять раз в Кубке побеждали ЦСКА и «Локомотив».

Илья Помазун.Помазун — снова герой «Спартака»! Вышел под пенальти и принес команде трофей

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Александр Максименко
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
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