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РФС изготовит для «Спартака» новый кубок: Солари сломал трофей во время празднования

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что союз изготовит для «Спартака» новый кубок.

В воскресенье, 24 мая, красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. Во время празднования полузащитник московской команды Пабло Солари сломал трофей.

«Есть предложение вручить «Спартаку» метлу с веником, чтобы подмести. Кроме шуток, «Спартак» получает Кубок на вечное хранение. Это же пятая победа. Мы изготовим дубликат. Такое бывает. Мы выпустили книгу «Энциклопедия Кубка России по футболу», начиная со времен СССР. И там целая глава на несколько страниц про разбитый кубок. Разные команды его уже роняли, особенно грешил этим «Локомотив». Мне кажется, это часть вайба Кубка. Хорошо, что никто не пострадал, потому что трофей весит больше 16 кг. Если бы упал по голове, могла быть травма. Слава богу, этого не случилось. Остальное — мелочи. Сроки изготовления нового кубка? Это не быстро, месяц. «Спартак» заслуженный кубок получит, но через какое-то время», — подчеркнул Терешин.

Разбитый Кубок России.Главный момент вечера: Солари сломал Кубок России во время празднования

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