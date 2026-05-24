Солари сломал кубок после победы «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари сломал трофей во время празднования после победы в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3).

От основной части кубка отлетела крышка, а нижняя часть разлетелась на большое количество осколков.

25-летний аргентинец стал автором гола красно-белых в первом тайме матча.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Суперфинал.

24 мая, 18:00. Лужники (Москва)

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