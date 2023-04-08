Осинькин назвал личным делом посещение футболистами «Крыльев Советов» церкви после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» новость о посещении футболистами и тренерами команды церкви после поражения от ЦСКА (0:1) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это наше внутреннее дело. Личное дело каждого футболиста. Не хотел бы об этом говорить», — сказал Осинькин «СЭ».

Серия «Крыльев Советов» без побед длится с 1 марта, в последних семи матчах команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.