Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:33

Осинькин назвал личным делом посещение футболистами «Крыльев Советов» церкви после поражения от ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» новость о посещении футболистами и тренерами команды церкви после поражения от ЦСКА (0:1) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это наше внутреннее дело. Личное дело каждого футболиста. Не хотел бы об этом говорить», — сказал Осинькин «СЭ».

Серия «Крыльев Советов» без побед длится с 1 марта, в последних семи матчах команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Шалимов: «Новый формат Кубка России — как шоу знатоков «Что? Где? Когда?»
Медина считает вывеску ЦСКА — «Урал» топовой для финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
Медина уверен, что ЦСКА выиграет FONBET Кубок России
Масалитин: «Мы не знаем, ставили ли в «Динамо» задачу выиграть Кубок»
Новиков: «Гончаренко — хороший раздражитель для ЦСКА. Он попробует доказать, что его уход был несправедлив»
Масалитин заявил, что матч с «Акроном» не будет простым для «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Спартак» не обыграет «Динамо», «Локомотив» не победит «Зенит». Прогноз на 22-й тур РПЛ
Гладилин: «Спартак» и «Динамо» будут настроены на результат, получится напряженный матч»
Первый тренер Акинфеева: «У Игоря отличная карьера, его знают во всем мире!»
Радченко: «Дзюба — угроза для «Зенита»
Писаркий: «Не только губернатор недоволен результатами «Крыльев». Мы сами недовольны этим»
Медина оценил шансы хоккейного ЦСКА на победу в Кубке Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медина считает вывеску ЦСКА — «Урал» топовой для финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

Шалимов: «Новый формат Кубка России — как шоу знатоков «Что? Где? Когда?»
Новости
RSS RSS
Все новости