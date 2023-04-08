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Сегодня, 10:15

Медина считает вывеску ЦСКА — «Урал» топовой для финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Урала».

— Что думаете об «Урале», будет ли это сложно?

— Да, будет сложно. Соперник попал в финал Пути РПЛ, потому что хорошо играл. «Урал» это заслужил. Думаю, это будет топ-матч.

В финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет против «Урала». Первый матч пройдет 18 апреля, ответная встреча запланирована на 2 мая. Победитель пройдет в финал Кубка России, в котором сыграет против победителя финала Пути регионов.

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Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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