Шалимов: «Новый формат Кубка России — как шоу знатоков «Что? Где? Когда?»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о формате розыгрыша Кубка России.

«Читаю негативные отзывы, в том числе о том, что не понимают систему — как, если вылетаешь на стадии плей-офф, потом в плей-офф остаешься. Я нормально отношусь — и разобрался в схеме, и в целом система доказала свою привлекательность, смотреть игры интересно. Кроме того, это что-то новое, то, что проводим в европейских турнирах только мы. Это как шоу знатоков «Что? Где? Когда?» — там, кстати, тоже многие не могут понять вопросов, но популярность большая. То есть у нас есть шоу знатоков и теперь Кубок России», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.