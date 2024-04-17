«Оренбург» — «Динамо»: гости довели счет до разгромного

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль отметился голом в матче 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против «Оренбурга».

После того как защитник оренбургской команды потерял равновесие, 25-летний футболист «Динамо» реализовал выход с вратарем хозяев и, обыграв его, забил мяч.

Бело-голубые к 84-й минуте встречи ведут с разгромным счетом — 4:1. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового матча «Оренбург» — «Динамо».