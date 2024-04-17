«Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в Кубке России

«Динамо» на выезде одержало победу над «Оренбургом» в матче 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России — 4:2.

Счет на 11-й минуте встречи открыл форвард бело-голубых Федор Смолов. На 62-й минуте отличился Константин Тюкавин, который вышел на замену Смолову во втором тайме. Также у гостей забитыми мячами отметились Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. Автором первого гола оренбуржцев стал Мохаммед Горбани. В добавленное время отставание хозяев сократил Хорди Томпсон.

«Динамо» проходит в следующую стадию Кубка России, где сыграет против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ. «Оренбург» покидает турнир.