Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

— Что сегодня не получилось?

— Команда хорошо начала, все шло нормально до пропущенного гола. Команда в «Локомотиве» очень хорошая, не пропустили гол. Нам надо больше работать.

— Что нужно улучшать?

— Надо забивать голы. У нас было достаточно моментов, такое надо реализовывать. Желание у ребят было, но нужна концентрация. Мы каждый день работаем над стандартами, но пока не вышло. Если ты не сконцентрирован, все получается так, как сегодня.

— У вас много травмированных. Кто успеет восстановиться к «Спартаку»?

— Надеюсь, хоть кто-нибудь будет готов. Буду рад каждому игроку, кто будет готов вернуться в строй.

— Над чем вы работаете сейчас?

— У нас впереди важный матч. Завтра будем анализировать сегодняшние ошибки, чтобы не допустить их в матче со «Спартаком».

Матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится 25 апреля, начало — в 16.30 (мск).

(Сергей Федоров)