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Владислав Игнатьев: «ЦСКА катал мяч, но ничего такого не сделал»

21:20
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

— Что происходит с командой? Как получилось одержать 10 побед подряд?

— Команда набрала ход, удачно выступаем. В принципе, все победы по делу. Мы были на голову выше всех соперников и заслуженно побеждали.

— Не заходили в раздевалку поздравить ребят?

— Нет, нам нельзя заходить в раздевалку.

— Вам хотелось в финале видеть больше «Ахмат» или «Крылья»?

— В принципе, без разницы с кем играть. Неважно, кто там будет, главное — побеждать.

— Удивлены, что ЦСКА почти нечего было противопоставить вам сегодня?

— Они неплохо начали, забили гол, но там была рука. Мы начали сдержанно и скромно. Потом забили быстрый гол, и игра сразу поменялась. ЦСКА контролировал игру, катал мяч, но ничего такого не сделал. Мы заслуженно выиграли, — сказал Игнатьев.

В финале Кубка России «Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов». Матч состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

(Артем Бухаев)

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