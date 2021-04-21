Николич остался недоволен игрой «Локомотива» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Это был не лучший наш матч, но мы все равно выиграли со счетом 3:0. Выиграли в четвертый раз подряд за последние 9 месяцев у ЦСКА. Это нелегко. Я не могу быть доволен качеством игры сегодня, но результатом доволен. Может, мы заслужили этого куда раньше, но все произошло сейчас. Надо добавлять в последних пяти играх сезона, меня беспокоит ситуация с игрой команды», — сказал в эфире «Матч Премьер» Николич.

Также Николич поздравил болельщиков «Локомотива» с выходом в финал Кубка и поделился мнением о сопернике по финалу — «Крыльях Советов».

«Тяжело ли команде психологически от серии в 10 матчей подряд? Кроме Пабло и Чорлуки не видел игроков, которые сегодня были в хорошем состоянии, но мы все равно уверенно выиграли. Поздравляю болельщиков. Атмосфера на стадионе тянет нас вперед. «Крылья Советов»? Следил за ними, неприятная команда, но у нас есть время подготовиться. Там есть интересные футболисты, быстрые, команда играет модельно, неприятно, но нам в первую очередь важна следующая игра с «Тамбовом», — добавил Николич.

«Локомотив» сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» 12 мая в Нижнем Новгороде.