Смородская: «Возможно, место Галактионова в молодежной сборной»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о работе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть команду в случае вылета из FONBET Кубка России.

«Скорее всего Галактионов покинет клуб. Он ничего не показал. Хорошая работа с молодежью? Возможно, его место — тренер молодежной сборной», — сказала Смородская «СЭ».

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России со счетом 2:0.

Ростовчане вышли в финал пути регионов Кубка России, где сыграет против «Спартака». «Локомотив» завершил выступление на турнире.