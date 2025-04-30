Наумов о поражении «Локомотива» в Кубке России: «Команда становится середнячком»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» высказался о вылете железнодорожников из FONBET Кубка России.

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов.

«Локомотив» не способен сегодня бороться ни за высокие места, ни за Кубок России. Такое ощущение, что команду просто не сумели подготовить к весенней части сезона, команда проваливается. «Локомотив» скатывается в середину таблицу, становится середнячком. Сегодня команда была лучше «Ростова» ни в чем. Игры нет, понимание отсутствует, многие игроки выглядят просто отвратительно», — сказал Наумов «СЭ»

«Ростов» вышел в финал пути регионов Кубка России, где сыграет против «Спартака». «Локомотив» завершил выступление в турнире.