30 апреля, 20:32

Наумов о поражении «Локомотива» в Кубке России: «Команда становится середнячком»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» высказался о вылете железнодорожников из FONBET Кубка России.

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов.

«Локомотив» не способен сегодня бороться ни за высокие места, ни за Кубок России. Такое ощущение, что команду просто не сумели подготовить к весенней части сезона, команда проваливается. «Локомотив» скатывается в середину таблицу, становится середнячком. Сегодня команда была лучше «Ростова» ни в чем. Игры нет, понимание отсутствует, многие игроки выглядят просто отвратительно», — сказал Наумов «СЭ»

«Ростов» вышел в финал пути регионов Кубка России, где сыграет против «Спартака». «Локомотив» завершил выступление в турнире.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • bishevcky

    Наумов только сейчас заметил , что Локо уже давно середнячок. Только почему никто не говорит, что это, конечно, виноват Газпром и лично Дюков.

    01.05.2025

  • bond1951

    вы были калифом начас ВСЕГДА......

    30.04.2025

  • OT22O

    Команда становится аутсайдером. Для середнячка нужна мысль и желание. Ни того, не другого в сегодняшнем Локо нет.

    30.04.2025

