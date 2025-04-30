«Зенит и ЦСКА встречаются в Кубке России 30 апреля

Началась прямая трансляция первого матча финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА. Стартовый свисток игры на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Зенит» — ЦСКА изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru. Кроме того, эфир федерального спортивного телеканала доступен к просмотру на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Ответный матч пройдет в Москве 14 мая.