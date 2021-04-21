Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение армейцев в матче против «Локомотива» (0:3) в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Результат не по игре, это несчастный случай, — сказал Пономарев «СЭ». — Несчастная игра, прям страшно было смотреть. Все, что летело в ворота, то влетело. Армейцы, конечно, играли гораздо интересней, комбинационней и с желанием. Первый гол, который не засчитали, какое-то касание рукой было, но там же не видно ничего было. Рондон же не играл рукой, возможно, мизинца коснулся мяч, но это же было под нападающего. Карасев вроде даже не пошел смотреть».

Пономарев добавил, что полузащитника ЦСКА Никола Влашич сейчас играет не на своем уровне.

«Не у каждого получается, чтобы весь сезон пройти на одном уровне. Он подустал, эмоционально и психологически выдохся. Здесь претензий к нем быть не может, конец сезона. Может, следующую игру выдаст хорошую, здесь все непредсказуемо. Но вот то, что Рондон не оправдал наши ожидания, Чалов никак не войдет в струю — это обидно. Рано делать выводы, было ли приглашения Олича ошибкой. Ребята хорошо держали мяч, атакующий стиль, Олич еще внесет свои поправки», — добавил Пономарев.

Финал Кубка «Крылья Советов» — «Локомотив» пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая.

(Екатерина Звенигородская)