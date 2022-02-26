РФС объявил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Чайка»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Чайка».

Изначально игра должна была пройти 1 марта в Калининграде, новая дата — 3 марта, начало — в 20.00 по московскому времени.

«Решение было принято после обращения «Чайки», связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на Юге России», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Остальные матчи 1/8 финала Кубка пройдут по расписанию.