РФС объявил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Чайка»
Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Чайка».
Изначально игра должна была пройти 1 марта в Калининграде, новая дата — 3 марта, начало — в 20.00 по московскому времени.
«Решение было принято после обращения «Чайки», связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на Юге России», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
Остальные матчи 1/8 финала Кубка пройдут по расписанию.
Источник: https://rfs.ru/news/215348
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