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Сегодня, 09:36

РФС объявил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Чайка»

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Чайка».

Изначально игра должна была пройти 1 марта в Калининграде, новая дата — 3 марта, начало — в 20.00 по московскому времени.

«Решение было принято после обращения «Чайки», связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на Юге России», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Остальные матчи 1/8 финала Кубка пройдут по расписанию.

Кубок России по&nbsp;футболу. Стали известны даты и время начала матчей 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Источник: https://rfs.ru/news/215348

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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