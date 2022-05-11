Промес: «Приятно, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет с «Динамо». Болельщикам понравится такое завершение сезона»
Промес прокомментировал выход «Спартак» в финал БЕТСИТИ Кубка России
Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Не скажу, что мне вручили самый оригинальный приз за сегодняшний матч. Сегодняшняя победа была очень важна. Приятно, что финал будет с «Динамо». Болельщикам понравится такое завершение сезона.
С реализацией не все в порядке, будем работать на это. Мы забили 3 гола, но надо работать над этим», — сказал Промес.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Нападающий был признан лучшим футболистом игры.
В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая на стадионе «Лужники».
Новости