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Промес: «Приятно, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет с «Динамо». Болельщикам понравится такое завершение сезона»

Промес прокомментировал выход «Спартак» в финал БЕТСИТИ Кубка России
Севастиан Терлецкий
,  
Сергей Федоров
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Не скажу, что мне вручили самый оригинальный приз за сегодняшний матч. Сегодняшняя победа была очень важна. Приятно, что финал будет с «Динамо». Болельщикам понравится такое завершение сезона.

С реализацией не все в порядке, будем работать на это. Мы забили 3 гола, но надо работать над этим», — сказал Промес.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Нападающий был признан лучшим футболистом игры.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Квинси Промес
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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