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Сегодня, 23:02

Джикия оценил реализацию в матче полуфинала БЕТСИТИ Кубка России

Севастиан Терлецкий
,  
Сергей Федоров
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (3:0).

— То, что вы обыграли «Динамо» этой весной, скорее плюс или они будут более обозленные?

— Это разные игры. Не будем сравнивать. Все-таки это финал.

— Что с реализацией сегодня? Выходов один на один штук десять было. Почему не забили?

— Потому что офсайды были и...

— Надо что-то с этим делать.

— Самое главное, что выиграли, выполнили задачу. Будет еще возможность потренироваться до финала. Поэтому все нормально.

— После матча с ЦСКА ты напихал Николсону за реализацию. Сегодня тоже было?

— Никому не напихал. После победы всегда игривое настроение, поэтому самое главное, что одержали победу и будем играть в финале.

Георгий Джикия
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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