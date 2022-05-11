Джикия оценил реализацию в матче полуфинала БЕТСИТИ Кубка России
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (3:0).
— То, что вы обыграли «Динамо» этой весной, скорее плюс или они будут более обозленные?
— Это разные игры. Не будем сравнивать. Все-таки это финал.
— Что с реализацией сегодня? Выходов один на один штук десять было. Почему не забили?
— Потому что офсайды были и...
— Надо что-то с этим делать.
— Самое главное, что выиграли, выполнили задачу. Будет еще возможность потренироваться до финала. Поэтому все нормально.
— После матча с ЦСКА ты напихал Николсону за реализацию. Сегодня тоже было?
— Никому не напихал. После победы всегда игривое настроение, поэтому самое главное, что одержали победу и будем играть в финале.
Новости