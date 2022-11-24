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Сегодня, 13:58

Нападающий «Динамо» Грулев успешно перенес операцию после перелома ключицы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вячеслав Грулев.
Фото ФК «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев успешно перенес операцию после перелома левой ключицы, сообщает пресс-служба бело-голубых.

23-летний россиянин получил повреждение в выездном матче 5-го тура групповой стадии Кубка России против «Ахмата» (1:2), который проходил в Грозном. Ночью футболист прилетел в Москву, после чего его прооперировали в одной из столичных клиник.

Сроки восстановления игрока не уточняются.

В сезоне-2022/23 Грулев забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 20 матчах за «Динамо».

Источник: https://t.me/fcdynamo/10815

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