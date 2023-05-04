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Нападающий «Акрона» Понсе подвел итоги выступления команды в FONBET Кубке России

Виктория Кравченко
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Нападающий «Акрона» Андрес Понсе подвел итоги FONBET Кубка России для команды из Тольятти. Вчера, 3 мая, «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Акрон» в матче первого раунда финала Пути регионов Кубка России (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Мы провели отличный матч, «Краснодар» — хорошая команда, с ними интересно играть. Но пенальти — это всегда лотерея, никогда не знаешь, кто пройдет дальше. Мы гордимся тем, что прошли так далеко в Кубке России, это был хороший путь. Нам удалось сыграть с лучшими командами РПЛ», — цитирует Понсе «РБ Спорт».

За место в суперфинале Кубка России поборются «Краснодар» и «Урал». Екатеринбургская команда по сумме двух матчей проиграла ЦСКА (2:3) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-akrona-ponse-my-gordimsya-chto-proshli-tak-daleko-v-kubke-rossii-e-to-by-l-horoshij-put/
Андрес Понсе
ФК Акрон
ФК Краснодар
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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