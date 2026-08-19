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Рубин — Спартак: прямая трансляция, смотреть онлайн 19 августа 2026

«Рубин» — «Спартак»: прямая трансляция Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Пабло Солари.
Фото Global Look Press

«Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
19 августа, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события встречи «Рубин» — «Спартак» можно будет в матч-центре «СЭ».

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн-трансляция кубкового матча.«Рубин» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции на федеральном канале — в 18.15 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru и онлайн-плаформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Рубин» начал Кубок России с выездного поражения от «Родины» (0:5). После первого тура казанцы не набрали очков и занимают четвертое место в группе А.

«Спартак» в первом туре дома разгромил «Оренбург» (5:1). Красно-белые набрали 3 очка и перед встречей с «Рубином» занимают первое место в группе А.

Кубок России: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости турнира в актуальном виде

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Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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