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Динамо — Краснодар: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 19 августа 2026

«Динамо» — «Краснодар»: во сколько начало матча FONBET Кубка России, где смотреть трансляцию

Руслан Минаев

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
19 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Краснодар» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 20.30 мск, за 15 минут до стартового свистка.

«Динамо» набрало три очка и лидирует в таблице группы B, «Краснодар» с двумя очками располагается на второй строчке.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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