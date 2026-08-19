Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Крылья Советов — Зенит, 19 августа 2026: прогноз, коэффициент и ставка на матч Кубка России — кто победит

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз и ставка на кубковый матч

Руслан Минаев

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» в Самаре и начнется в 16.15 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

Букмекеры считают фаворитом гостей. Ставка на победу «Зенита» котируется за 1,40. На победу «Крыльев Советов» дают коэффициент 8,70. Ничью по итогам двух таймов оценивают в 5,00.

Мнение экспертов

Спортивный комментатор Константин Генич

«Крылья Советов», расхваленные на старте сезона, будут принимать «Зенит». Здорово самарская команда выглядела в двух турах чемпионата в Москве — не проиграла «Динамо» и ЦСКА, а в Кубке одержала победу на выезде в матче против махачкалинского «Динамо». Но сейчас «Крылья» 2 матча подряд дома сыграли и оба проиграли. Если с «Балтикой» шансов вообще никаких не было, то 1:4 с Махачкалой очень обидно. Там был момент, когда «Крылья» вполне могли в игру вернуться, но индивидуальные ошибки в обороне очень дорого обошлись команде Булатова.

«Зенит», ну, надо признать, неплох и умеет подстроиться под соперника, сыграть где-то от себя, где-то заставить соперника играть в не совсем комфортный футбол для противника, но комфортный для него самого. Понятно, что у «Зенита» глубокая скамейка, тут и Мостовой получит свой шанс, и Фелипе Аугусто, скорее всего, сыграет с первых минут, Караваев сыграет. То есть состав будет более чем конкурентоспособный, боеспособный в матче с «Крыльями».

Но мотивация у «Крыльев» очень приличная именно на эту игру, не хочется им в третий раз подряд проигрывать дома. «Крылья» упрутся, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, что «Зениту» будет очень непросто», — цитирует Генича «Рейтинг букмекеров».

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк

«Крылья Советов» — «Зенит», Кубок России, Самара Арена. Обе команды выиграли свой первый кубковый матч. «Крылья Советов» обыграли Махачкалу 2:1, а «Зенит» справился с «Балтикой» 1:0.

Хозяева последние две игры провели неудачно: проиграли «Балтике» 0:2 и Махачкале 1:4. При этом все матчи были на домашнем стадионе. Видно, что оборона не справляется.

Что касается гостей, то в прошлой игре они обыграли «Динамо» 3:0. «Зенит» любит забивать и уже за пять игр в этом сезоне забил 13 мячей. Конечно, будет ротация состава у обеих команд, но я думаю, это не изменит ход игры. Уверен, нас ждет яркий, красочный матч с большим количеством забитых мячей», — цитирует Погребняка «Рейтинг букмекеров».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
Как «Реал» отбил затраты на новых звезд. Эта схема Переса гениальна
Уход Карпукаса — еще один удар по «Локо». Что это значит для Галактионова и «Зенита»?
На Тайване вводят выплаты каждому жителю из-за ИИ-бума. Что нужно знать
Батраков — в «Галатасарае» за космические деньги. Что известно о главном трансфере лета и будет ли теперь «Локомотиву» совсем плохо
Силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА на подлете к Москве
Что произошло за ночь 19 августа. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка
«Рубин» — «Спартак»: во сколько начало матча FONBET Кубка России, где смотреть трансляцию
FONBET Кубок России, расписание и результаты: «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи 18-20 августа
«Крылья Советов» — «Зенит»: во сколько начало матча FONBET Кубка России, где смотреть трансляцию
Митрюшкин: «Будем выходить на матч с ЦСКА как на последний, как и всегда»
Галактионов назвал причины поражения «Локомотива» от «Ростова»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рубин» — «Спартак»: во сколько начало матча FONBET Кубка России, где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости