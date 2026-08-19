«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз и ставка на кубковый матч

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» в Самаре и начнется в 16.15 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

Букмекеры считают фаворитом гостей. Ставка на победу «Зенита» котируется за 1,40. На победу «Крыльев Советов» дают коэффициент 8,70. Ничью по итогам двух таймов оценивают в 5,00.

Мнение экспертов

Спортивный комментатор Константин Генич

«Крылья Советов», расхваленные на старте сезона, будут принимать «Зенит». Здорово самарская команда выглядела в двух турах чемпионата в Москве — не проиграла «Динамо» и ЦСКА, а в Кубке одержала победу на выезде в матче против махачкалинского «Динамо». Но сейчас «Крылья» 2 матча подряд дома сыграли и оба проиграли. Если с «Балтикой» шансов вообще никаких не было, то 1:4 с Махачкалой очень обидно. Там был момент, когда «Крылья» вполне могли в игру вернуться, но индивидуальные ошибки в обороне очень дорого обошлись команде Булатова.

«Зенит», ну, надо признать, неплох и умеет подстроиться под соперника, сыграть где-то от себя, где-то заставить соперника играть в не совсем комфортный футбол для противника, но комфортный для него самого. Понятно, что у «Зенита» глубокая скамейка, тут и Мостовой получит свой шанс, и Фелипе Аугусто, скорее всего, сыграет с первых минут, Караваев сыграет. То есть состав будет более чем конкурентоспособный, боеспособный в матче с «Крыльями».

Но мотивация у «Крыльев» очень приличная именно на эту игру, не хочется им в третий раз подряд проигрывать дома. «Крылья» упрутся, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, что «Зениту» будет очень непросто», — цитирует Генича «Рейтинг букмекеров».

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк

«Крылья Советов» — «Зенит», Кубок России, Самара Арена. Обе команды выиграли свой первый кубковый матч. «Крылья Советов» обыграли Махачкалу 2:1, а «Зенит» справился с «Балтикой» 1:0.

Хозяева последние две игры провели неудачно: проиграли «Балтике» 0:2 и Махачкале 1:4. При этом все матчи были на домашнем стадионе. Видно, что оборона не справляется.

Что касается гостей, то в прошлой игре они обыграли «Динамо» 3:0. «Зенит» любит забивать и уже за пять игр в этом сезоне забил 13 мячей. Конечно, будет ротация состава у обеих команд, но я думаю, это не изменит ход игры. Уверен, нас ждет яркий, красочный матч с большим количеством забитых мячей», — цитирует Погребняка «Рейтинг букмекеров».