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Рубин — Спартак: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 19 августа 2026

«Рубин» — «Спартак»: во сколько начало матча FONBET Кубка России, где смотреть трансляцию

Руслан Минаев

«Рубин» и «Спартак» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
19 августа, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Спартак» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18.15 мск, за 15 минут до стартового свистка.

«Рубин» пока не набрал очков и занимает последнее место в группе А, «Спартак» с тремя очками располагается на второй строчке.

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Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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