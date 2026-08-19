«Рубин» — «Спартак»: во сколько начало матча FONBET Кубка России, где смотреть трансляцию

«Рубин» и «Спартак» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

19 августа, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Спартак» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18.15 мск, за 15 минут до стартового свистка.

«Рубин» пока не набрал очков и занимает последнее место в группе А, «Спартак» с тремя очками располагается на второй строчке.