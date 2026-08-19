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Динамо — Краснодар, 19 августа 2026: прогноз, коэффициент и ставка на матч Кубка России — кто победит

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и ставка на кубковый матч

Руслан Минаев

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Краснодар»

Аналитики отдали предпочтение гостям. Победу «Краснодара» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 2.50, вероятность — примерно 40%. Котировка на выигрыш «Динамо» — 3.03 (33%). Ничья идет за 3.70 (27%).

Мнения экспертов

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой

«Формат такой, что команды все равно могут ротировать состав, смотреть на ближайшие матчи чемпионата и беречь лидеров. Тут заранее трудно понять, насколько команды сыграют основой и насколько будут упираться именно за результат. Думаю, большого значения сейчас этот матч вообще не имеет. Скорее всего, будет ничья, что-то вроде 1:1», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».

Бывший форвард «Локомотива» и «Спартака» Роман Павлюченко

«Я все-таки небольшое предпочтение отдам «Динамо». Дома они должны играть активнее, больше атаковать и пользоваться поддержкой трибун. Для них такая кубковая игра важна еще и психологически. Я уверен, что «Динамо» должно переиграть «Краснодар» в основное время именно за счет домашнего поля, настроя и желания реабилитироваться», — цитирует Павлюченко «Ставка ТВ».

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