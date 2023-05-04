Хавбек «Краснодара» Сперцян: «У нас есть мечта — победа в Кубке России»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Эмоции самые положительные после матча, нам удалось пройти дальше и победить. Да, мы выиграли по пенальти, но тем не менее мы в двух шагах от победы. У нас есть мечта — выиграть Кубок России. Двигаемся дальше и ждем «Урал», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» сыграет с «Уралом» за место в суперфинале Кубка России.