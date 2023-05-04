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Сегодня, 12:29

Хавбек «Краснодара» Сперцян: «У нас есть мечта — победа в Кубке России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Эмоции самые положительные после матча, нам удалось пройти дальше и победить. Да, мы выиграли по пенальти, но тем не менее мы в двух шагах от победы. У нас есть мечта — выиграть Кубок России. Двигаемся дальше и ждем «Урал», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» сыграет с «Уралом» за место в суперфинале Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-u-nas-est-mechta-pobeda-v-kubke-rossii/
Эдуард Сперцян
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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